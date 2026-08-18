¿Cómo será elegido el nuevo TSJ? Las claves del comité de postulaciones y el rol de la sociedad civil

Ramón López, diputado e integrante de la delegación de la Asamblea Nacional 2015 en la mesa de diálogo, señaló que los 32 miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) van a ser seleccionados «con un riguroso mecanismo».

«Se declaró en cero el proceso que había iniciado la AN 2025. Se va a generar un nuevo comité de postulaciones que se amplió a 23 miembros para adicionar más miembros de la sociedad civil», indicó en entrevista exclusiva con Caraota Digital.

LA MAYORÍA EN EL COMITÉ DE POSTULACIONES

En ese sentido, sostuvo que antes ese comité tenía una mayoría de diputados de la AN 2025. Pero «ahora tendrá una mayoría de sociedad civil que conjuntamente con ellos van a revisar las credenciales de todos los postulados».

«Esto para generar confianza en el país, y que los mejores profesionales puedan optar para ser magistrados», dijo.

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Además, afirmó que «van a revisar el baremo para ser exigente en la preselección de los posibles magistrados».

COMISIÓN ESPECIAL

Ante esto, López precisamente anunció que «como válvula de seguridad» se creó una comisión «de altísimo nivel de siete profesionales del derecho. Y que deben tener las mismas características de un magistrado».

«Esto para que chequeen las credenciales de los candidatos que hayan sido emanados por el comité de postulación», aseguró.