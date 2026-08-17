Ramón López, diputado e integrante de la delegación de la Asamblea Nacional 2015 en la mesa de diálogo, informó que «pudiésemos tener para noviembre un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) absolutamente independiente y autónomo».

«Nosotros no queremos hacer una política de parche, queremos reinstitucionalizar el país, eso comienza generando un poder judicial absolutamente independiente y apegado a las normas constitucionales», señaló en entrevista exclusiva ofrecida a Caraota Digital.

¿POR QUÉ EMPEZAR POR EL TSJ Y NO EL CNE?

En ese sentido, explicó por qué en la mesa de diálogo se decidió iniciar por los cambios en el TSJ y no el CNE.

«Todos los temas acordados los veníamos trabajando desde hace meses. Hemos acordado debatir el Poder Judicial, el Poder Electoral, las garantías políticas, la libertad de expresión. Todos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia. Pero el Poder Electoral está al final subyugado por el Poder Judicial que es la médula, la prioridad para institucionalizar este país», expresó.

Ramón López colocó un ejemplo en caso de que se elija un CNE y se establezca un cronograma electoral con este mismo Poder Judicial. «Si acudían a la sala constitucional o la sala electoral hubiese pasado lo mismo de toda la vida, que el TSJ fallaba a favor de la tendencia oficialista y no había preservación ni estado de derecho», comentó.

«El Poder Judicial da garantía de todo, no solo electorales, también da garantía a los ciudadanos a vivir en paz, es la base de cualquier democracia. Un Poder Judicial autónomo, independiente, con credenciales fiables, que la población pueda creer en él», apuntó.

Incluso Ramón López sostuvo que para las inversiones extranjeras que el país necesita para poder recuperarse económicamente, «hace falta confianza judicial, y si no hay el país muy poco puede arrancar».

«Hemos sido víctimas de un Poder Judicial manipulado, no autónomo, y el primer gran logro de esta mesa de diálogo es el acuerdo de revisar y reformar el sistema judicial. Porque no es solo el nombramiento de los magistrados, es la revisión de las leyes que tienen que ver con el desempeño de ese poder», manifestó.