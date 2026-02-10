Venezuela

¿Cómo ha operado el mercado de criptomonedas en este 2026 en el país? Esto reveló un experto

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Criptomonedas

El especialista Aníbal Garrido, director de la Academia de Blockchain, Trading y Criptoactivos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reveló detalles sobre las operaciones del mercado de criptomonedas en el país durante las últimas semanas.

Diversos expertos destacaron el crecimiento del mercado durante el 2025. Aunque los precios de algunas criptomonedas han bajado, Garrido subrayó que las operaciones no han empeorado en el país, de acuerdo a Unión Radio.

Las autoridades han inyectado divisas durante las últimas semanas. A pesar de que no se tienen datos oficiales sobre las variaciones, Garrido cree que el último semestre del año podría tener entre un 70% al 80% de presencia de criptomonedas en el mercado.

«Si bien es cierto, ahorita a nivel de precio estamos hablando de que Bitcoin y el resto de las criptomonedas han tenido una corrección importante a nivel de precios en lo que se refiere a uso, auge, y sobre todo gozar de los beneficios de esta tecnología en lo personal; y sobre todo viendo la perspectiva macro, no creo que disminuya», expuso.

GARRIDO SOBRE LA INVERSIÓN

Por otra parte, el especialista detalló que las criptomonedas son una herramienta de inversión para quienes quieren maximizar sus ingresos. También funciona como alternativa de dinero «real», puesto que los ciudadanos tienen acceso a una moneda «dura».

«Venezuela cuenta con soluciones aplicadas (…) instantáneas, que le permiten al venezolano en tan solo segundos poder intercambiar sus criptodivisas por bolívares y viceversa», detalló Garrido.

Igualmente, el especialista recordó que estas operaciones se suelen hacer mediante casas de intercambios, puesto que requieren de conexiones con entidades financieras.

