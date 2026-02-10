Venezuela

Esta semana arranca la tercera subasta por 300 millones de dólares, esto reveló un experto

El director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, informó que esta semana arranca la tercera subasta por 300 millones de dólares.

En ese sentido, acotó que en 2026 las colocaciones por esta vía suman USD 800 millones.

«De mantenerse el ritmo, el primer trimestre podría cerrar entre USD 1.400–1.700 millones vía sistema financiero — una cifra que iguala o supera lo intervenido en todo el cuarto trimestre del año pasado (USD 1.344 millones, principalmente en USDT), cuando la demanda estacional de divisas suele ser la más alta», comentó.

Grisanti sostuvo que el contraste es relevante, ya que el cuarto trimestre concentra presiones cambiarias por consumo navideño, mientras que el primer trimestre «típicamente registra menor demanda por el calendario tributario y financiero».

«Que el programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja estacionalidad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios cambiarios abruptos — siempre que la ejecución mantenga consistencia», expresó en sus redes.

Asimismo, el economista apuntó que la subasta continúa operando a través de Banesco, Provincial, Banco Nacional de Crédito y Mercantil. Esto «preservando la arquitectura financiera observada en fases previas», agregó.

«Seguimos monitoreando, el flujo de intervención será clave para calibrar expectativas y estabilidad cambiaria en lo que resta del trimestre», manifestó.

