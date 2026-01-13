Comisiones permanentes de la Asamblea Nacional fueron conformadas este 13Ene, así quedaron

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, juramentó este martes a los integrantes de las comisiones permanentes del Parlamento, que estarán conformadas, en su mayoría, por diputados oficialistas.

Rodríguez nombró las 15 directivas durante la sesión ordinaria de este 13 de enero desde el Palacio Legislativo. El diputado exhortó a sus colegas a mantener y profundizar las funciones de las comisiones en este nuevo periodo legislativo.

«He aquí las directivas de las 15 comisiones permanentes», dijo Rodríguez durante su discurso. Posteriormente, pidió a los diputados elegidos que hagan consultas públicas a la ciudadanía para que los venezolanos tengan conocimiento sobre sus discusiones.

COMISIONES:

1. Contraloría

Presidente: Winston Vallenilla

Primera vicepresidenta: Aurora Paredes

Segundo vicepresidente: José Brito

2. Política Exterior, Soberanía e Integración

Presidente: Timoteo Zambrano

Primer vicepresidente: Roy Daza

Segunda vicepresidenta: Ilenia Medina

3. Política Interior

Presidente: Nicolás Ernesto Maduro Guerra

Primera vicepresidenta: María Gabriela Vega Sosa

Segunda vicepresidenta: Carolina García Carreño

4. Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional

Presidente: Jesús Faría Tortosa

Primer vicepresidente: Ramón Lobo

Segundo vicepresidente: Juan Carlos Alvarado

5. Energía y Petróleo

Presidente: Orlando Camacho Figueira

Primera vicepresidenta: Sony Sánchez Guerrero

Segundo vicepresidente: Bernabé Gutiérrez

6. Seguridad y Defensa de la Nación

Presidente: Giuseppe Alessandrello

Primera vicepresidenta: Gloria Castillo de Durán

Segundo vicepresidente: Frank Morales

7. Desarrollo Social Integral

Presidenta: América Pérez Dávila

Primer vicepresidente: Rodolfo Crespo Grismaldo

Segundo vicepresidente: Luis Augusto Romero Caraballo

8. Desarrollo de las Comunas

Presidenta: Blanca Eekhout Gómez

Primer vicepresidente: Carlos Mogollón Gavidia

Segundo vicepresidente: Juan Carlos Sierra Trujillo

9. Ecosocialismo

Presidenta: Jacqueline Faría Pineda

Primer vicepresidente: Luis Eduardo Parra Rivero

Segunda vicepresidenta: Nosliw Rodríguez Franco

10. Pueblos Indígenas

Presidenta: Kariela Aray Medina

Primera vicepresidenta: Noelí Pocaterra de Oberto

Segundo vicepresidente: Francisco Martínez

11. Poder Popular y Comunicación

Presidenta: Tania Díaz González

Primer vicepresidente: Gustavo Villapol

Segundo vicepresidente: Stalin González

12. Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación

Presidente: Jehyson Guzmán Araque

Primer vicepresidente: José Óscar Villarroel García

Segundo vicepresidente: Antonio Ecarri Angola

13. Cultura y Recreación

Presidente: Cristóbal Jiménez

Primera vicepresidenta: María Carolina Chávez

Segundo vicepresidente: Pedro Lander

14. Familias, Libertad de Religión y de Cultos

Presidente: Jorge Arreaza Montserrat

Primera vicepresidenta: María Rosa Jiménez

Segundo vicepresidente: Alfonso Campos Jessurun

15. Administración y Servicios

Presidente: Pedro Carreño Escobar

Primer vicepresidente: Francisco Torrealba

Segundo vicepresidente: José Gregorio Correa

Por otra parte, Rodríguez también designó a los presidentes y vicepresidentes de los grupos de amistad parlamentaria con 21 países. Exhortó a los parlamentarios a, más allá de sus distintas opiniones, trabajar en estos organismos.