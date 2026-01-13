Comisiones permanentes de la Asamblea Nacional fueron conformadas este 13Ene, así quedaron

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, juramentó este martes a los integrantes de las comisiones permanentes del Parlamento, que estarán conformadas, en su mayoría, por diputados oficialistas.
Rodríguez nombró las 15 directivas durante la sesión ordinaria de este 13 de enero desde el Palacio Legislativo. El diputado exhortó a sus colegas a mantener y profundizar las funciones de las comisiones en este nuevo periodo legislativo.
«He aquí las directivas de las 15 comisiones permanentes», dijo Rodríguez durante su discurso. Posteriormente, pidió a los diputados elegidos que hagan consultas públicas a la ciudadanía para que los venezolanos tengan conocimiento sobre sus discusiones.
COMISIONES:
1. Contraloría
Presidente: Winston Vallenilla
Primera vicepresidenta: Aurora Paredes
Segundo vicepresidente: José Brito
2. Política Exterior, Soberanía e Integración
Presidente: Timoteo Zambrano
Primer vicepresidente: Roy Daza
Segunda vicepresidenta: Ilenia Medina
3. Política Interior
Presidente: Nicolás Ernesto Maduro Guerra
Primera vicepresidenta: María Gabriela Vega Sosa
Segunda vicepresidenta: Carolina García Carreño
4. Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional
Presidente: Jesús Faría Tortosa
Primer vicepresidente: Ramón Lobo
Segundo vicepresidente: Juan Carlos Alvarado
5. Energía y Petróleo
Presidente: Orlando Camacho Figueira
Primera vicepresidenta: Sony Sánchez Guerrero
Segundo vicepresidente: Bernabé Gutiérrez
6. Seguridad y Defensa de la Nación
Presidente: Giuseppe Alessandrello
Primera vicepresidenta: Gloria Castillo de Durán
Segundo vicepresidente: Frank Morales
7. Desarrollo Social Integral
Presidenta: América Pérez Dávila
Primer vicepresidente: Rodolfo Crespo Grismaldo
Segundo vicepresidente: Luis Augusto Romero Caraballo
8. Desarrollo de las Comunas
Presidenta: Blanca Eekhout Gómez
Primer vicepresidente: Carlos Mogollón Gavidia
Segundo vicepresidente: Juan Carlos Sierra Trujillo
9. Ecosocialismo
Presidenta: Jacqueline Faría Pineda
Primer vicepresidente: Luis Eduardo Parra Rivero
Segunda vicepresidenta: Nosliw Rodríguez Franco
10. Pueblos Indígenas
Presidenta: Kariela Aray Medina
Primera vicepresidenta: Noelí Pocaterra de Oberto
Segundo vicepresidente: Francisco Martínez
11. Poder Popular y Comunicación
Presidenta: Tania Díaz González
Primer vicepresidente: Gustavo Villapol
Segundo vicepresidente: Stalin González
12. Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación
Presidente: Jehyson Guzmán Araque
Primer vicepresidente: José Óscar Villarroel García
Segundo vicepresidente: Antonio Ecarri Angola
13. Cultura y Recreación
Presidente: Cristóbal Jiménez
Primera vicepresidenta: María Carolina Chávez
Segundo vicepresidente: Pedro Lander
14. Familias, Libertad de Religión y de Cultos
Presidente: Jorge Arreaza Montserrat
Primera vicepresidenta: María Rosa Jiménez
Segundo vicepresidente: Alfonso Campos Jessurun
15. Administración y Servicios
Presidente: Pedro Carreño Escobar
Primer vicepresidente: Francisco Torrealba
Segundo vicepresidente: José Gregorio Correa
Por otra parte, Rodríguez también designó a los presidentes y vicepresidentes de los grupos de amistad parlamentaria con 21 países. Exhortó a los parlamentarios a, más allá de sus distintas opiniones, trabajar en estos organismos.