Comerciantes ven «tardía pero positiva» la suspensión de máquinas fiscales y revelaron el alto costo que supuso adquirir estos equipos

Comerciantes y gremios saludaron la suspensión de la obligatoriedad del uso de máquinas fiscales, la cual ya está publicada en Gaceta Oficial, y aunque coincidieron en que la decisión resulta positiva, llega de forma tardía tras el alto costo que supuso la inversión para adquirir dichos equipos.

Las empresas debieron destinar entre 800 y 15.000 dólares para cumplir con la normativa previa, según el tipo de negocio. Muchos propietarios adquirieron las máquinas bajo la amenaza de severas sanciones o sufrieron multas durante el proceso de instalación, por lo que ven con cautela la transición hacia métodos de facturación más sencillos, cómodos e independientes.

La primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, explicó que las inversiones oscilaron entre los 3.000 y 15.000 dólares según el tamaño de la compañía y la adaptación del sistema.

«Fue muy forzado comprar esta máquina, me costó 1.300 dólares. Tuve que hacerlo porque si no me iban a multar y eso era peor. Ahora te dicen que no es obligatorio tenerla, pero hay que ver qué pasa en un futuro. Me parece bien y más si ahora el tema de la facturación viene con algo más práctico, más sencillo, más cómodo, menos invasivo y menos costoso», expresó el dueño de un abasto mayorista en el estado Miranda.

Comerciantes del sector farmacéutico y de abastos recordaron las dificultades de sumar estos costos a los impuestos tradicionales en un contexto de nulo crédito bancario, según trabajo de Bitácora Económica.

COSTO DE LAS MÁQUINAS FISCALES

Por su parte, Tiziana Polesel indicó que los costos de las máquinas fiscales «fluctúan dependiendo del tamaño de la empresa y de las adaptaciones o cómo se ponía a hablar el lenguaje de la máquina fiscal con el lenguaje del sistema ya instalado por la empresa. Estamos hablando de un mínimo de 3 000 dólares y eso podía llegar hasta 15 000 dólares aproximadamente lo que significó esa inversión en el momento que fue obligatorio».

A pesar de las pérdidas pasadas, el sector empresarial califica el cambio de norma como un alivio y un avance hacia la formalización de nuevos negocios y emprendimientos. Sin embargo, Polesel enfatizó que la medida representa apenas un primer paso y que el país aún requiere avanzar en una reforma tributaria integral.

El uso de los equipos pasa a ser estrictamente opcional para los contribuyentes. De acuerdo con el superintendente del Seniat, Román Maniglia, la resolución busca eliminar trabas en los registros mercantiles, facilitar el acceso a plataformas tecnológicas modernas y aminorar los costos de gestión operativa en el comercio nacional.