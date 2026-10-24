Carlos Hellmund asumió las riendas de Convecar: apuesta a la exportación del ganado venezolano

El Consejo Venezolano de la Carne (Convecar) celebró su asamblea anual para conmemora su aniversario número 35. La ocasión también sirvió para celebrar la elección de su nueva junta directiva, que quedó encabezada por Carlos Hellmund Fonseca, como presidente; y Wilmer Morán, que pasó a ocupar la vicepresidencia.

En la asamblea en la que se despidió Luis Pérez Stüve, y en la que se rindió un merecido homenaje -postmorten- a Don Alejo Hernández, fundador de El Tunal.

Tras jurar al cargo acompañado de toda la nueva directiva, Hellmund Fonseca dijo sentir profunda satisfacción y gratitud por la confianza del gremio cárnico, que suma 35 años trabajando por el bienestar del país.

«Son muchos los retos que tenemos por delante, sin embargo, con el trabajo de equipo de trabajo, estamos seguro que el Consejo Venezolano de la Carne podrá seguir dando los resultados necesarios para que Venezuela logre la erradicación de la fiebre aftosa», precisó.

El nuevo máximo portavoz de Convecar reiteró que esta institución está hecha de hombres y mujeres dispuestos a dar, el todo por el todo, que trabajan el día a día en el campo.

Por su parte, Wilmer Moran, vicepresidente de Convecar, reiteró que asumen este nuevo reto muy motivados y honrados de representar la pasión de lo hecho en Venezuela.

«Trabajamos desde el campo hasta la mesa de los venezolano, el circuito de la carne completo, de la cadena cárnica», dijo.

En este orden de ideas, Morán subrayó que seguirán haciendo todos los esfuerzos en pro del crecimiento del rebaño nacional, para poder cubrir los requerimientos del mercado venezolano y lograr, en un futuro próximo, poder exportar nuestra carne al mundo, como se ha hecho en algunas épocas.