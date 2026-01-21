Venezuela

Comerciantes esperan que inyección de divisas a la banca tenga un «pronto efecto en la economía»

Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Así retrocedió la economía venezolana en el primer trimestre de 2025, según OVF

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Luis Montero, destacó la decisión del Gobierno de Delcy Rodríguez de inyectar divisas a la banca y espera que esta medida tenga un «pronto efecto en la economía».

Montero sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Una vez las autoridades confirmaron una serie de medidas para estabilizar el mercado cambiario, el gremialista aseguró que «hoy es un día crucial».

«Tenemos que ver cómo va a ser la incidencia en particular en la asignación de divisas y cómo va a afectar esto entre los sectores salud y alimentos que son los prioritarios», agregó Montero.

El presidente de la Cámara de Comercio también habló sobre los aumentos en el costo de algunos productos. «Sí quisiéramos apuntar a que los precios se contengan a lo largo del tiempo, pero tenemos que esperar a que pasen un poquito más los días», dijo.

EXPECTATIVAS DE MONTERO

Montero recordó que el diferencial en el mercado cambiario «afecta en toda la planificación y en el uso del flujo de caja». Por tanto, desde la Cámara de Comercio ven con buenos ojos las medidas impulsadas desde el Palacio de Miraflores en los días recientes.

«La expectativa hoy es otra, con una contención en la brecha cambiaria te permite hacer una planificación del flujo de caja más certera y más acertada», explicó Montero.

Por otra parte, Montero afirmó que «hay que atender» el tema de la fiscalización y los tributos en el país. El gremialista aseguró que medidas en este campo podrían «fomentar las inversiones y el crecimiento económico» de Venezuela.

