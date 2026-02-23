Anuncian nuevo marco normativo para el uso y protección del Parque Nacional Morrocoy tras hechos ocurridos en Carnaval

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, informó sobre la instalación de unas mesas de trabajo técnicas, en conjunto con autoridades nacionales, para establecer un nuevo marco normativo para el uso, disfrute y conservación de los espacios del Parque Nacional Morrocoy.

Este nuevo conjunto de reglas se da en respuesta a los incidentes ocurridos en las playas del parque durante el asueto de Carnaval, que dejó a varias personas detenidas.

Clark precisó que las mencionadas mesas de trabajo se centrarían en cuatro ejes fundamentales: correctivo, preventivo, normativo y de supervisión.

El primero se usaría para subsanar las fallas detectadas en el operativo desplegado para los carnavales 2026, y el segundo tiene la finalidad de anticiparse a focos de conflicto o posibles daños ambientales.

Por su parte, el eje normativo se centraría en reforzar las reglas de convivencia y el uso adecuado del espacio protegido; mientras que el de supervisión garantizaría la presencia constante y efectiva de las autoridades en el área.

Durante el anuncio, el gobernador enfatizó en la necesidad de rescatar el orden dentro del área protegida, para el disfrute de todos los ciudadanos, según lo reseñado por la página web de VTV.

«Buscamos garantizar un uso adecuado de lo que el parque ofrece, bajo condiciones de respeto, equilibrio y, primordialmente, la protección de su biodiversidad», señaló Clark.

TRES PERSONAS RESULTARON DETENIDAS POR CONTAMINAR LAS PLAYAS DEL PARQUE

Tras un video que se viralizó en las redes sociales, organismos de seguridad detuvieron a tres ciudadanos y retuvieron una embarcación por presuntos delitos ambientales.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del cayo Los Juanes, cuando varias mujeres a bordo de un yate usaron varias tánganas que terminaron cayendo al agua, a pesar de estar en un espacio protegido. El mencionado video causó indignación entre los usuarios de las redes sociales.

Según informó la Guardia Nacional Bolivariana del estado Falcón, los dos ciudadanos encargados del yate quedaron a la orden del Ministerio Público para ser imputados por la presunta comisión de delitos ambientales.

Estos hombres quedaron identificados como Eduardo José Pirela y Daniel Emiro Soto Castellano. De igual forma, anunciaron la detención de un vendedor ambulante que sería el responsable de entregar estos productos en plena playa.