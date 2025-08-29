Comenzó el pago de un bono de $185, estos son los beneficiarios

El gobierno de Maduro comenzó a entregar este viernes el «Bono de Corresponsabilidad y Formación» de agosto a algunos usuarios de la plataforma patria, de acuerdo a reportes en redes sociales.

El Canal Patria Digital informó en Telegram de la entrega de este bono, con un monto de 27.300 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 185,84 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 27.300 por concepto Bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto de 2025», indica el mensaje de texto que llegó a los beneficiarios.



El bono está destinado «para la nómina especial» del sector público. Durante los últimos meses, ha sido entregado en varias ocasiones, pero con diferentes montos dependiendo del nivel del beneficiario.

¿QUIÉNES RECIBIRÁ EL BONO?

Cabe destacar que este bono de la Patria no llegará a todos los afiliados a la plataforma. Se trata de un beneficio para quienes forman parte de la nómina de confianza de algunas instituciones públicas.

Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Presidencia, organismos de seguridad y otras empresas de servicios públicos.

El dinero suele llegar a la cuenta progresivamente, de manera que el bono puede tardar varios días en ser transferido. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación del sistema cuando un beneficio ya esté disponible.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.