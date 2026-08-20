Comenzó a llegar mercancía para la temporada de diciembre al puerto de La Guaira

La presidenta de la Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela (Asocav), Gretsy Marín, afirmó este jueves que ya comenzó a llegar mercancía al puerto de La Guaira para la época de diciembre.

Marín explicó que tras los terremotos tuvieron que utilizar otro importante puerto del país. «Se hizo un desvío de la carga que iba rumbo a La Guaira a Puerto Cabello y empezamos en una lucha para tratar que nuestra gente estuviera activa y se pudiera manejar los embarques».

«Desde hace cinco semanas estamos recibiendo embarcaciones en La Guaira después de que se hicieron reparaciones en el puerto por ciertas fallas que hubo sobre todo con las grúas pórtico que se vieron afectadas y ya la semana pasada salió un comunicado del Seniat indicando que se considera que esa situación de contingencia está terminada y entonces ya todos los buques pueden empezar a tocar el puerto de La Guaira», indicó en declaraciones con A Tiempo en Unión Radio.

«No vamos a tener normalidad en mucho tiempo, pero vamos rumbo a que las cosas empiecen a funcionar», indicó.

En este sentido, señaló que se están preparando para la temporada decembrina. «Ya mercancía para la época de diciembre ha estado llegando, se ha estado nacionalizando porque evidentemente el importador regular ya conoce como son los ciclos».

«Hay mercadería que están llegando y van a comenzar poco a poco a recibirse. Tiene mucho que ver también los retardos o el que no llegue, permisos que están pendientes», concluyó.