Comenzaron a pagar un bono de $180 en el Sistema Patria: ¿Quiénes podrán cobrarlo?

El Sistema Patria inició este viernes el pago del bono corresponsabilidad y formación correspondiente al mes de octubre.

En esta ocasión los beneficiarios recibirán 160.124,00 bolívares, lo que equivale a $180; según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio está dirigido a los trabajadores de la administración pública que se encuentran en nómina especial, de acuerdo a lo reseñado en el canal Patria Digital. Aunque mencionó que los montos varían según el organismo donde prestan servicio, así como su cargo.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532.

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.