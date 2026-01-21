Comenzaron a pagar un bono de $109 a través del Sistema Patria, estos serán los beneficiados

El Sistema Patria dio inicio este martes, 20 de enero, con el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de enero de 2026 y destinado para los jubilados que no cobran cestatickets.

En esta ocasión, el monto equivale a Bs. 37.968 o 109 dólares, de acuerdo con la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Sistema Patria aclaró que el pago de esta bonificación se realiza de manera gradual, por lo que va llegando a los beneficiados paulatinamente en el transcurso de las próximas horas.

Para cobrar se debe iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria, pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Para concluir oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

De igual forma, han advertido que no es necesario realizar ninguna acción para recibir el bono. «Este pago: «NO» se escanea, «NO» se activa, «NO» hay que enviar mensajes al 3532″.

Por otra parte, se espera que en los próximos días empiece a cancelarse el bono por Guerra Económica a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)