Colapsó pared perimetral de una pensión en Caracas, la estaban reparando tras terremotos

Este martes colapsó una pared perimetral de una pensión ubicada en el municipio Libertador, parroquia Santa Rosalía, específicamente en la esquina de Candilito a Tablita.

«Una pared perimetral la cual colapsó estaba siendo reparada por los daños ocasionados por el terremoto en nuestro país», informó el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios a través de sus redes sociales.

«Al arribo de los efectivos de los bomberos y realizar una inspección minuciosa, observaron que dicha vivienda contaba con una evaluación de habitabilidad previa, teniendo la etiqueta amarilla», agregó.

Cabe recordar que la etiqueta amarilla permite que las personas sigan ocupando el lugar, aunque urge que se realicen reparaciones a la brevedad posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comandante Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

Por suerte, el incidente no dejó personas heridas o fallecidas. Al sitio acudió una comisión de Policía Nacional Bolivariana compuesta por tres efectivos. Los uniformados dieron aviso a la corporación correspondiente que realizará la demolición controlada.

En esta línea, informaron que ya realizaron el desalojo preventivo de los habitantes. «Cabe destacar que se realizó la activación del inspector de riesgos especiales de los bomberos», concluyó.