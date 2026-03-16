Colapso en Caracas: Transportistas paralizaron sus servicios este 16Mar y esto exigen al ministro

Los transportistas de diversos sectores de la Gran Caracas paralizaron sus servicios la mañana de este lunes, 16 de marzo, para exigir respuestas inmediatas a sus demandas económicas, pues desde hace días solicitan al ministro de Transporte se oficialice el incremento del pasaje.

Dicha acción cumple así la advertencia de Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil Conductores La India. Este anunció el cese de actividades ante el incumplimiento del Ministerio de Transporte.

Los transportistas reclaman la publicación inmediata en Gaceta Oficial del pasaje mínimo a 120 bolívares, tarifa que pactaron con las autoridades hace dos semanas. El gremio denuncia que la falta de este documento legal genera incertidumbre y los expone a «multas injustas» por el cobro del servicio.

Asimismo, el sector exige la devolución de los vehículos retenidos por trabajar con precios fuera de la normativa. Vivas señaló que algunas unidades llevan casi dos años inoperativas, lo que golpea directamente la economía de las familias de los transportistas.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron el colapso en las distintas paradas de Caracas ante la imposibilidad de los usuarios de abordar unidades.

Además, Vivas solicitó la intervención directa de Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, para lograr la liberación de la flota paralizada. «Estos señores adquirieron sus unidades con mucho sacrificio y hoy en día no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares», manifestó.

Vivas ratificó que los transportistas mantendrán la suspensión del servicio «hasta tanto no tengamos respuestas de las autoridades con competencia en materia de transporte». La medida afecta la movilidad en la capital mientras el Gobierno todavía no ha hecho un pronunciamiento.

Por su parte, Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi, explicó que audios informales sobre un pasaje a 100 bolívares provocaron caos desde el pasado viernes. La dirigente rechazó estos aumentos no oficiales por generar roces innecesarios con la ciudadanía.

«Eso en su mayoría no lo acatamos porque nosotros nos regimos a través de la Gaceta y cobrar un pasaje de esa manera es entrar en una confrontación», puntualizó Jiménez.

Toda esta situación del paro de transportistas provocó un fuerte retraso en el Metro de Caracas. No obstante, al cabo de unos instante, comenzó a operar con normalidad.