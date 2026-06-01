La estela de ‘balseros’ venezolanos desaparecidos que zarparon a Curazao y Aruba pero nunca llegaron

Decenas de migrantes venezolanos han desaparecido o muerto en los últimos años durante la travesía hacia las islas de Curazao y Aruba, en el Caribe neerlandés, en lo que se ha convertido en una de las rutas más peligrosas de la crisis migratoria.

El medio Crónicas del Caribe, especializado en este tema, precisó que 16 personas han sido declaradas oficialmente muertes. Sin embargo, la cifra de víctimas podría ser mucho mayor, puesto que, al menos, 65 migrantes desaparecieron durante estas travesías.

Desde el estado Falcón se puede apreciar las luces de Curazao y Aruba, a 70 y 20 kilómetros, respectivamente. Esto se presta al tráfico de personas, pero también de drogas, armas y hasta animales exóticos.

«Los niños traficados varían en edad entre los cuatro y los 15 años, y a menudo son transportados en embarcaciones que también llevan drogas y armas de fuego a bordo», dijo la Fiscalía de Curazao en 2023, de acuerdo al medio Infobae.

No hay información sobre el promedio del costo de un boleto para estas lanchas. Reportes extraoficiales indican que al menos 14 migrantes pagaron 400 dólares, mientras que una persona llegó a dejar un carro en garantía y un caso canceló 1.200 dólares.

JOVEN DESAPARECIDO

Un joven venezolano de 23 años desapareció recientemente cuando intentó llegar en una lancha a Aruba. Al igual que otros migrantes, buscaba mejores oportunidades en la isla, donde ya vivían algunos de sus familiares.

Según el portal arubeño 24Ora, el joven zarpó en una lancha desde el estado Falcón. Los migrantes saltaron al agua para llegar nadando a la orilla, pero él no logró colarse en Aruba y permanece desaparecido. No hay más reportes sobre su situación.

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Parientes de los fallecidos y desaparecidos exigen a las autoridades venezolanas que investiguen a estas redes de trata de personas. Sin embargo, las travesías se siguen llevando a cabo y miles de migrantes han usado esta ruta para salir del país en los últimos años.