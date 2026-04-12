Las claves de la hoja de ruta planteadas por la oposición para una transición democrática en el país

En un contexto marcado por la búsqueda de salidas institucionales a la crisis política, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ofreció este domingo una hoja de ruta para promover una transición democrática en el país, con el objetivo de restablecer plenamente el «Estado de Derecho y la soberanía popular» a través de la vía electoral.

En la propuesta destacan varios puntos claves, que incluiría la liberación de todos los presos políticos que aún no han sido beneficiados por la Ley de Amnistía, ya que advierten que no puede existir un proceso de transición creíble si no se cumple con esta condición moral y política esencial.

Asimismo, señalan que la libertad individual debe ir acompañada del cese de la persecución, lo que implica el desmontaje definitivo del «aparato represivo» con el que, a su juicio, se intimida a la disidencia.

En este sentido, insisten en que la columna vertebral del cambio reside en la reinstitucionalización integral del Estado. Esto supone restaurar la independencia de los poderes públicos y, fundamentalmente, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice comicios verdaderamente libres.

Dicho saneamiento institucional buscaría que el sistema judicial deje de ser utilizado «como un arma de persecución».

Por otra parte, en el ámbito social, la hoja de ruta exige la apertura efectiva del espacio cívico, garantizando libertades de expresión, prensa y manifestación.

Esto se complementa con la restitución de los derechos políticos, exigiendo el levantamiento de inhabilitaciones administrativas impuestas sin el debido proceso, protegiendo así el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Finalmente, el documento aborda la normalización del sistema de partidos. Se plantea la devolución de tarjetas y símbolos electorales a las organizaciones legítimas, frenando las intervenciones judiciales que han atomizado la oferta política.

Estas claves, en conjunto, buscan devolverle al ciudadano la confianza en el voto como herramienta de cambio, bajo un marco de garantías mínimas universales.

PUNTOS CLAVES

A continuación compartimos los puntos claves de la hoja de ruta de manera detallada:

Liberación de todos los presos políticos.

Cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo.

Reinstitucionalización integral.

Apertura efectiva del espacio cívico.

Restitución plena de los derechos políticos.

Normalización del sistema de partidos.