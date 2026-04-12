Venezuela

Anuncian el restablecimiento de rutas aéreas internacionales «claves» hacia la isla de Margarita

Andhers Mata
Por Andhers Mata
2 Min de Lectura
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La isla de Margarita, conocida como la «Perla del Caribe», se prepara para un renacimiento en su conectividad global, según el presidente de la Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta (Corpotur), Arévalo Ávila, quien anunció oficialmente el restablecimiento y la consolidación de diversas rutas aéreas internacionales que buscan posicionar nuevamente al estado insular como el destino caribeño predilecto para viajeros extranjeros y nacionales.

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Esta expansión aérea representa un paso crucial para la competitividad regional, garantizando que el estado Nueva Esparta recupere su estatus como centro logístico y turístico vital dentro del mercado caribeño global.

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El plan de reactivación destaca por la diversificación de mercados. Según Ávila, la conexión con Trinidad y Tobago ya se mantiene de forma directa y permanente, facilitando el intercambio comercial y turístico con el Caribe.

A esto se suma el importante puente aéreo con Panamá, que continúa siendo una de las principales puertas de entrada para visitantes de toda América Latina.

NUEVAS RUTAS DESDE EUROPA

Sin embargo, la mirada de Nueva Esparta también está puesta en el viejo continente. El titular de Corpotur celebró la reapertura de los vuelos desde Portugal, sumándose a las operaciones que ya se realizan con éxito desde España.

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Estas rutas no solo representan un flujo constante de turistas europeos, sino que fortalecen los lazos con la diáspora y los inversores extranjeros.

COLOMBIA EN EL HORIZONTE CERCANO

Uno de los anuncios más esperados es la reactivación de los vuelos directos desde Colombia, prevista para el mes de septiembre.

Esta ruta es considerada estratégica debido a la cercanía geográfica y al histórico interés del mercado colombiano en las playas venezolanas.

«Las conexiones a través de Caracas son permanentes; mientras duren las operaciones comerciales tanto europeas como de América Latina», describió Ávila, enfatizando que Margarita está lista para operar a plena capacidad.

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