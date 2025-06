Cinco fanáticos del Deportivo Táchira quedaron detenidos por agredir a un policía, le dieron una pedrada

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que cinco fanáticos del Deportivo Táchira permanecen detenidos por agredir a un funcionario policial.

Cabello ofreció esta información después de campañas de desinformación divulgadas por redes sociales. «Los estúpidos palangristas comenzaron con una campaña de que el régimen persigue a los fanáticos del Deportivo Táchira».

«Iban unos autobuses que vinieron aquí a Caracas a ver el juego, ganó UCV al Táchira y ellos se fueron y quisieron pagar la rabia con unos funcionarios nuestros, con la policía. Yo le he dicho a los policías si se meten en peo los voy a joder yo mismo, pero si los tengo que defender los voy a defender hasta el fin del mundo», explicó en su programa televisivo.

«Un muchacho montando su guardia en la Autopista Regional del Centro se encontró con un autobús que venía haciendo maniobras inapropiadas, se paró en una cosa llamada Maitana y los dos policías se acercaron a llamarles la atención y de ese autobús le cayeron a golpes a los policías», indicó.

En este sentido, señaló que los funcionarios no pudieron controlar la situación. «Casi lo matan, destrozaron una patrulla y yo los mandé a parar por allá por La Cabrera y quedaron detenidos. A mí me llaman, me cuentan lo que ocurrió y ya los tipos se habían ido y dejaron al funcionario herido allí y la patrulla destrozada, entonces llamé a los compañeros de la Guardia y les dije: ‘Me paran esos autobuses donde estén'».

«Fueron imputados cinco por las agresiones y el resto, que creo son 22, si mal no recuerdo, por resistencia a la autoridad. Los cinco se quedan detenidos y los otros tienen régimen de presentación», precisó.

«Esa pedrada que le dieron a ese muchacho es para matarlo. Le partieron el ojo completo, pobrecito. Él lo que hizo fue parar el autobús», indicó Cabello, quien mostró una imagen del policía agredido.

Finalmente, reiteró el rechazo a quienes intentaron usar este hecho con fines políticos. «Los palangristas salieron. Digan lo que les dé la gana. Desmientan eso que yo estoy diciendo para ver, pues», agregó.