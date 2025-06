FANB interceptó un buque «muy sospechoso» cerca del delta, dice Padrino

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, informó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptó un buque «muy sospechoso» cerca del delta del país.

Padrino precisó que el hallazgo se realizó en la «zona económica exclusiva» de Venezuela, a unas 50 millas del estado Delta Amacuro. Apenas las autoridades detectaron una embarcación no reportada, la retuvieron.

«Nuestra Armada Bolivariana detectó e interceptó un buque allí en agua que es incontrovertiblemente venezolana», dijo Padrino durante el acto de promociones, en donde 332 oficiales recibieron la Orden Militar General Rafael Urdaneta.

Padrino dejó claro que el buque estaba sin autorización en aguas venezolanas, no internacionales. «Ahí no hay dudas de que son aguas por delimitar. No, eso es venezolano», acotó el general en jefe.

PADRINO DICE QUE «NO ES MILITAR»

El general no precisó el día en que el buque fue interceptado, la nacionalidad de sus pasajeros o la carga en su interior. Se limitó a apreciar que la embarcación estaba «pintada de gris, con una nomenclatura militar».

«El buque no es militar. Estaba haciendo investigación científica en nuestra zona económica exclusiva. ¿Qué pasa? No tienen ni permiso. Ya nos están llegando a las bocas del Orinoco (salida al océano Atlántico). ¿Vamos a permitir nosotros eso?», dijo Padrino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL DARDO DE MARÍA CORINA SOBRE VENEZUELA Y LA FABRICACIÓN DE DRONES DE IRÁN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝙋𝙧𝙚𝙣𝙨𝙖 𝙁𝘼𝙉𝘽 (@prensa.fanb)



Las declaraciones de Padrino se dieron pocos días después de que Nicolás Maduro afirmara que las autoridades interceptaron a un «grupo de terroristas» que ingresaban al país desde Trinidad y Tobago.