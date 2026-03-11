CIFRAS: 74% de mujeres que murieron en accidentes viales en enero iban en motos, revela ONG

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) afirmó este miércoles que el 74% de las muertes de mujeres en accidentes de tránsito se dieron cuando estaban a bordo de motocicletas, de acuerdo a las cifras de siniestros en enero.

Este organismo, que mensualmente emite un informe sobre los accidentes en el país, alertó de la situación de las mujeres en las motos. «Hay un patrón de vulnerabilidad sistemático en las que viajan como acompañantes», señaló.

La investigación registró 116 muertos, de las que 19 eran mujeres, y 429 heridos. A pesar de que las féminas tienen una cifra mucho más baja de fatalidades, sí hay mayor preponderancia en los siniestros de motos.

«De las 19 mujeres que perdieron la vida durante el primer mes del año, 14 se desplazaban en motocicletas, cifra que representó el 73,69% de los decesos femeninos», señaló el OSV, que advirtió de «factores de riesgo críticos» en este grupo.

ACCIDENTES DE LAS MUJERES

La investigación determinó que nueve de las fallecidas se desplazaban como parrilleras, constituyendo el 47,37% de las víctimas. «Las mujeres que conducían las unidades representaron el 26,32% de los casos», añadió.

«Esta tendencia confirmó que la seguridad de la mujer en las vías dependió, en gran medida, de la conducta vial ajena y de factores externos propios de este tipo de transporte», analiza el OSV.

Por otra parte, el informe también registró a 103 mujeres heridas, que representa el 27,5% de la cifra total. El 53,4% de los casos se dieron cuando las víctimas iban a bordo de una moto, dividiéndose en 40,78% como parrilleras y 12,62% como conductoras.

La investigación evidenció el mayor riesgo que representan las motocicletas en los accidentes viales en Venezuela. De la cifra general de fallecidos, más del 70% iba sobre dos ruedas cuando perdió la vida.