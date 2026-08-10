Cifra de fallecidos tras terremotos superó los 6.300: balance oficial de este 10 de agosto

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes, 10 de agosto, que ascendió a 6.301 la cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron principalmente a La Guaira, además de Caracas y otras cinco entidades del país.

Por medio del mismo balance, se indicó que 6.462 personas fueron rescatadas con vida tras los terremotos. En paralelo, la atención médica continúa siendo uno de los frentes más activos de la emergencia: 73.356 personas han sido atendidas en centros hospitalarios, un salto significativo frente a las 60.992 registradas siete días atrás.

En materia de vivienda, el Plan Venezuela Renace reportó la entrega de 287 viviendas a familias afectadas. La evaluación estructural de inmuebles alcanzó las 53.314 unidades revisadas. De las mismas, 31.336 fueron clasificadas como habitables (verde), 12.411 quedaron bajo restricción (amarillo) y 9.567 (rojo) fueron catalogadas en alto riesgo. Esto mantiene a miles de familias a la espera de una definición sobre el estatus de sus hogares.

Asimismo, se reportó supuestos avances en la remoción de escombros, con 483.525,41 toneladas recogidas hasta la fecha, equivalentes a un 23,26 % del total estimado.

La cifra marcaría un avance frente al 16,51 % reportado en el balance del 3 de agosto, aunque evidencia que la mayor parte de los escombros generados por terremotos permanecen sin retirar, a más de un mes y medio del desastre.

#ÚLTIMAHORA | Cifra de fallecidos asciende a los 6.301 tras el doble terremoto en Venezuela ocurrido el pasado 24 de junio, así lo dio a conocer Jorge Rodríguez en un nuevo balance publicado en redes sociales pic.twitter.com/QZ7dGxTpMl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 10, 2026

TODAVÍA SIN CIFRAS DE DESAPARECIDOS

Vale destacar, que todavía se continúa sin ofrecer algún dato sobre las personas desaparecidas por los terremotos. Todo, mientras miles de familias continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Desde que ocurrió la tragedia, el gobierno de Delcy Rodríguez omitió informar sobre el número de personas desaparecidas en sus reportes oficiales. Esto a pesar de que plataformas independientes de monitoreo contabilizaron cerca de 60.000 casos de personas cuyo paradero era desconocido tras el doble sismo.

Con el avance de las labores de búsqueda, el hallazgo de sobrevivientes y la identificación de las víctimas, esa cifra disminuyó progresivamente hasta situarse en casi 30.000 personas desaparecidas poco más de un mes después del desastre. Aunque, vale enfatizar, que estos datos siguen sin ser corroborados por las autoridades.