Cifra de fallecidos por los terremotos aumentó a 5.119, según balance oficial de este 18Jul

El presidente de la Asamblea Nacional publicó en sus redes sociales el balance oficial de los afectados por el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, donde el número de víctimas mortales subió a 5.119.

Asimismo, aumentaron la cifra de personas refugiadas a 21.470, en los 107 campamentos transitorios dispuesto para atender a los damnificados y la cantidad de pacientes atendidos hasta 38.292.

Por su parte, los heridos, damnificados, además del número de edificaciones afectadas permanecieron incólumes con respecto a los reportes de los últimos días.

5.11.

PROTOCOLOS FORENSES ACTIVADOS DURANTE LA TRAGEDIA

Sinuhé Villalobos, director adjunto del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), informó sobre el despliegue de los protocolos forenses especiales activados tras los destructivos sismos, para lo que el organismo implementó un sistema de registro fotográfico masivo para facilitar la identificación de los fallecidos por parte de sus familiares.

En una entrevista con VTV, el funcionario describió la metodología implementada por el personal de la morgue para atender a los ciudadanos que buscan a sus seres queridos en medio de la emergencia.

«Nosotros tenemos un sitio especial donde a la persona que no haya encontrado a su familiar se le enseña la foto; no es agradable, pero no hay otra forma. Hay un número que se le da al cadáver cuando ingresa; con el número se busca dónde está el cuerpo y se hace el trabajo antropológico, odontológico, si es necesario», precisó.

En aquellos casos complejos donde el reconocimiento visual directo resulta imposible, equipos especializados en odontología forense, liderados de manera técnica por la Dra. Sonia Bison, realizan minuciosos cotejos científicos. Las comisiones expertas comparan de forma detallada las historias clínicas previas y los registros dentales disponibles de las víctimas.

El director del Senamecf detalló que el proceso de investigación incluye entrevistas con los familiares para obtener información de vital importancia. Las autoridades recopilan «datos, fotografías o historias clínicas» para analizar características específicas como la presencia de caries, prótesis, coronas, la posición exacta de las piezas dentales y los procesos de cicatrización ósea.