Cicpc y MinSalud se coordinan para actuar y frenar casos que afecten la salud pública

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio de Salud avanzan en un plan para «vigilar» fármacos, alimentos e insumos de otros tipos, con el objetivo de frenar «hechos delictivos».

La reunión fue organizada por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS). Por parte del Cicpc estuvieron presentes detectives de la División de Investigación de Delitos contra la Salud Pública.

«El encuentro bilateral permitió la consolidación de canales de cooperación entre ambas instituciones para fortalecer la vigilancia y fiscalización de fármacos, alimentos y demás insumos de uso humano», indicó el informe del Ministerio de Salud.

Las autoridades buscaron «coordinar acciones estratégicas dirigidas a frenar los hechos delictivos» vinculados con los fármacos. Según el Ministerio, estas acciones criminales «atentan contra el bienestar de la población venezolana».

EQUIPO PARA LAS DENUNCIAS

Uno de los principales avances fue la creación de un «equipo multidisciplinario» para abordar esta clase de casos. «Atenderá denuncias sobre falsificación, contrabando y distribución no autorizada de especialidades farmacéuticas», acotó.

«Esta alianza interinstitucional agilizará los protocolos de peritaje y actuación legal inmediata ante cualquier irregularidad detectada en el territorio nacional», concluyó el Ministerio.

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Esta serie de medidas fueron tomadas ante las alertas de venta de fármacos falsos o ilegales en el país en los últimos años. En agosto, el SACS emitió una alerta sanitaria por el medicamento Perjeta (pertuzumab) 420 mg/14 ml, usado en tratamientos de cáncer de mama.

Las autoridades han exhortado a las farmacias y centros de salud a adquirir fármacos solo con los proveedores autorizados por el Ministerio de Salud. En caso de detectar irregularidades, pidieron denunciar formalmente ante el SACS.