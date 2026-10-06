Cicpc sobre el secuestro virtual, «nadie está exento»: Brindaron más detalles para evitar este modus operandi

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) advirtió una vez más sobre el secuestro virtual, a la vez que brindó varias medidas preventivas para evitar ser víctima de este modus operandi.

El comisario jefe Leiber Linares, coordinador de Supervisión y Servicios Logísticos de la División de Investigaciones de Extorsión del Cicpc, habló en el programa Hablemos de Prevención sobre el secuestro virtual.

«Yo pienso que es vulnerable toda persona que no sepa el uso correcto de plataformas digitales o redes sociales», dijo Linares. «Nadie está exento», acotó el comisario, quien reveló detalles de las pesquisas sobre el secuestro virtual.

«Nosotros hemos visto que en nuestras investigaciones es importante que el grupo familiar conozca desde antes que puede existir y ser víctimas de esta modalidad», acotó el comisario.

Las autoridades estimaron que el engaño suele descubrirse al cabo de dos a cuatro horas luego de que concluye el crimen. A esto se suma que las víctimas pueden pertenecer a cualquier escalafón de la sociedad.

«Cualquier persona puede convertirse en blanco de esta modalidad, independientemente de su nivel de ingresos o del tamaño de su emprendimiento, ya que los delincuentes aceptan cualquier suma disponible llevados por el estado de pánico de la familia», indicó el Cicpc.

PREVENCIÓN DEL SECUESTRO VIRTUAL

El funcionario señaló que una medida preventiva es tener «preguntas y respuestas que solamente la familia conozca». En tal sentido, instó a crear una «clave», como el nombre de la mascota del abuelo.

«Son cosas que no todo el mundo conoce y que obviamente tú no has publicado en ninguna red social ni plataforma digital, pero que sea de conocimiento de todos. ¿Para qué? Para yo poder primeramente identificar», apuntó Linares.

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En caso de que los cibercriminales presionen a la víctima para obtener estas palabras clave, también podría causar «perspicacia». «¿Por qué me está preguntando esta información que solamente la conoce mi familia?», añadió.

Linares concluyó que se debe hablar con los seres queridos e informar sobre el riesgo que representa el secuestro virtual. «Reunirse en familia para saber qué hacer al momento de estar en presencia de esta modalidad», sentenció.

El Cicpc ha informado de varios casos de secuestro virtual en los últimos meses. Al igual que con otros delitos, la policía científico instó a las víctimas a denunciar.