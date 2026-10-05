Familias de presos por caso de presunto contrabando en PDVSA exigen su libertad

EFE.- Familiares de 77 personas detenidas por un presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes su pedido de medidas sustitutivas que permitan a estas personas continuar su juicio en libertad, tal como ha sucedido desde inicios de este año con los presos políticos.

El caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera, a obreros de bajo rango de la empresa y hasta a funcionarios policiales y militares. Los familiares han reportado distintas cifras de detenidos relacionados a esta causa: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160.

La abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los detenidos, explicó que unas 76 personas vinculadas a este caso han sido liberadas, pero aseguró que todavía quedan detenidas «54 personas por Anzoátegui (noreste), diez por Carabobo (centro), nueve en Falcón (noroeste), una en Distrito Capital y tres que fueron sentenciadas el 1 de octubre en La Guaira (norte)».

En una rueda de prensa, Fuentes pidió que las medidas cautelares concedidas a un primer grupo de estas personas se extiendan al resto para que «puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad».

La defensora además explicó que hay varias irregularidades alrededor de la causa que, advirtió, sigue el patrón de detenciones de presos políticos.

Además, indicó que el fiscal que inició la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue acusado de corrupción y se desconoce su paradero.

De igual forma, pidió atención médica «urgente» para cuatro presos: Larry José Moya, quien tiene «graves complicaciones generalizadas»; Renier Macetti, quien sufrió dos infartos, así como María Alejandra Rodríguez y Lenis Cruz, quienes, sostuvo, «necesitan atención inmediata».

Por su parte, el diputado opositor Tomás Guanipa, que acompañaba la rueda de prensa, pidió a Estados Unidos interceder por esta causa.

«Al presidente (Donald) Trump, al secretario (de Estado) Marco Rubio, le queremos decir (…) todavía hay mucha gente presa que debería estar libre. Ustedes pueden ayudarnos como nadie a que estén libres», indicó.

El parlamentario presentó además una lámina con lo que denominó como un «hampograma» que, según dijo, es un «organigrama de hampones», en los que señaló al exfiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez y el defensor Público General de Venezuela, Daniel Ramírez.

«Deberían estar hoy en las cárceles presos por el daño que han ocasionado a este país», afirmó.

En febrero pasado, Fuentes refirió que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en Anzoátegui, y detalló que los detenidos están involucrados en «procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países» durante el «bloqueo internacional» que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de EE.UU.