Cicpc alertó el aumento de hurtos de motocicletas en el país y activarán patrullajes focalizados

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, alertó este martes sobre el «incremento en el hurto de motocicletas» en el país y confirmó que las autoridades buscan hacer frente a la situación.

Rico ofreció un balance de seguridad durante el programa Cicpc al Día. Tras abordar distintos temas de la incidencia delictiva en el país, alertó de «modalidades emergentes» dentro del mundo criminal.

Las miradas del Cicpc están enfocadas en el aparente aumento de hurtos de motos, aunque Rico grandes detalles al respecto. «Ya se le están aplicando estrategias de inteligencia y patrullaje focalizado», agregó.

RICO SOBRE DESCENSO DE HOMICIDIOS

A pesar de la situación de las motos, Rico aseguró que desde el Cicpc tomaron medidas que han «permitido disminuir la incidencia delictiva», respecto al 2025. La policía científica está en «vigilancia permanente sobre la operatividad nacional».

«Este descenso en los delitos contra la propiedad y las personas es resultado del despliegue preventivo coordinado y de la efectividad en las investigaciones de campo desarrolladas en las distintas subdelegaciones y oficinas», indicó Rico.

Uno de los puntos clave fue la «reducción notable en delitos de gran impacto como el homicidio respecto al año anterior». En una imagen se aprecia que en 2025 registraron 790 casos, mientras que en este 2026 se redujo hasta 711.

Según Rico, estos avances se lograron gracias a la «efectividad de los procesos de investigación penal». «Reitero el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo», acotó.