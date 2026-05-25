Chevron publicó los empleos disponibles para venezolanos, así puedes postularte

La petrolera estadounidense Chevron publicó cuatro oportunidades laborales o empleos dirigidos a especialistas del sector energético e industrial, como parte de la expansión operativa que mantiene en sus proyectos conjuntos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Los empleos ofertados por Chevron son de ingeniero de pozos en El Tigre (Anzoátegui), representante de construcción en Maracaibo (Zulia), ingeniero de proyectos también en Maracaibo y gerente de seguridad de procesos en Barcelona (Anzoátegui).

La empresa petrolera estadounidense aclaró que el proceso de postulación se realiza únicamente a través de su plataforma digital, medio por el cual los aspirantes deben cargar su información profesional y verificar los criterios exigidos para cada rol.

Chevron, que opera en Venezuela mediante empresas mixtas con Pdvsa, ha ampliado recientemente sus áreas de contratación para fortalecer proyectos vinculados a ingeniería, mantenimiento y seguridad industrial.

Las ofertas laborales están disponibles en el apartado de carreras del sitio web oficial de la compañía, donde se actualizan periódicamente las oportunidades abiertas para talento venezolano.

La publicación de estas vacantes confirma la continuidad de las operaciones de Chevron en el país y su interés en incorporar personal especializado para sostener la actividad productiva.