Venezuela

Chavismo anuncia «gran marcha» tras un mes de captura de Maduro y para conmemorar a Chávez

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Chavismo anuncia "gran marcha" tras un mes de captura de Maduro y para conmemorar a Chávez
Chavismo anuncia "gran marcha" tras un mes de captura de Maduro y para conmemorar a Chávez

El chavismo convocó este lunes a una gran marcha para mañana, cuando se cumple un mes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y otra para el miércoles en conmemoración de los 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) contra el entonces jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez.

En una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también indicó que esta actividad es parte de una agenda que también incluye una marcha de la juventud el 12 de febrero.

Leer Más

||
Dólar paralelo arrancó la semana en alza: Así se cotizó este 18Nov
Observatorio Electoral responde a denuncias sobre muertos en el registro de las primarias
¿Qué pasará en las primarias? Los 4 escenarios que pueden ocurrir tras el retiro de Henrique Capriles

Asimismo, señaló que en la marcha del miércoles se rendirán honores a Chávez en el Cuartel de la Montaña 4F, una antigua edificación militar situada en Caracas que alberga la tumba del fallecido presidente.

Todos los años, el PSUV realiza actividades el 4 de febrero, cuando conmemoran el fallido golpe de Estado de 1992 que encabezó Chávez, entonces teniente coronel.

LEA TAMBIÉN: FUE LIBERADO EL ESCRITO ARGENTINO GUSTAVO RIVARA, QUIEN ESTUVO DETENIDO EN EL PAÍS DESDE ENERO DE 2025

Igualmente, de acuerdo a una nota de prensa del PSUV, habrá una marcha del chavismo este martes para conmemorar el natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia del país suramericano.

Esta marcha coincide con el primer mes del ataque de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El chavismo ha organizado prácticamente a diario actividades, en su mayoría marchas, para exigir la liberación de Maduro y Flores.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trabajadores tienen «posición firme y sólida» de que salario mínimo debe ser de por lo menos $200
Empresario Jorge Roig planteó modificación de Ley del Trabajo y aumento de salarios
Venezuela
Designan a Félix Plasencia representante diplomático en EEUU
Venezuela
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a referirse este lunes, 2 de febrero, a la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, destacando tanto la complejidad del operativo como el liderazgo del presidente Donald Trump.  
VIDEO: Secretario Guerra de Estados Unidos recordó las burlas de Maduro antes de su captura, esto fue lo que dijo
EEUU