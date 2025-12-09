Chacao volvió a prohibir la venta de fuegos artificiales o su uso en lugares públicos, esto advirtió el alcalde

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, recordó que está totalmente prohibida la venta de fuegos artificiales en el municipio y que no permitirán que en espacios públicos se haga uso de pirotecnia que pueda hacer ruido y perturbar la tranquilidad de los vecinos.

«En Chacao hemos sido pioneros en la prevención del riesgo que implica el uso de los fuegos artificiales. Contamos con una ordenanza, probablemente la más moderna del país que justamente evita la venta y el uso de fuegos artificiales en el municipio Chacao», dijo Duque en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Sabemos que es muy difícil controlarlos dentro de las viviendas, pero es por ello que hacemos este llamado a la reflexión. En Chacao no vamos a permitir, como lo hemos venido haciendo desde hace años, la venta de fuegos artificiales», continuó.

Asimismo, Duque explicó la razón de estas ordenanzas. «Esto lo hacemos por varias razones, la principal, el daño que genera este ruido a personas dentro del espectro autista, a las mascotas, a los niños pequeños, a los adultos mayores».

«Entendemos que hay personas que son fanáticas del uso de estos fuegos artificiales, pero para nosotros en el municipio Chacao tenemos otras prioridades», advirtió.

«En los espacios públicos no vamos a hacer uso de fuegos artificiales como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años», recalcó.

No obstante, destacó que hay algunas excepciones con los fuegos artificiales. «Los fuegos artificiales que no generan ruido, bienvenidos, pero los fuegos artificiales con ruido no están contemplados en nuestro municipio».

«Vemos a diario en navidades como cientos de personas resultan quemadas por el uso de estos fuegos. Le pedimos a todos la mayor compresión y la mayor empatía en este tema. Sabemos que el vecino de Chacao es consiente sobre esto y estaremos muy vigilantes», indicó.

«Les recordamos que no tenemos la capacidad de entrar a las viviendas a decomisar esto, pero contamos con los vecinos a que nos ayuden a que esta sea una Navidad segura y que no tengamos ningún riesgo», concluyó.