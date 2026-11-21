La Alcaldía de Chacao informó este sábado que ordenó el cierre total de la avenida Mohedano, en el tramo ubicado entre la primera y la segunda transversal de La Castellana, con el fin de que se puedan desarrollar de manera fluida las elecciones en el Consulado de España, ubicado en ese sector.

De acuerdo con un comunicado divulgado en redes sociales, el bloqueo del paso de vehículos entra en vigencia este mismo sábado. Asimismo, regirá de forma continua hasta el jueves 26 de noviembre de 2026.

Ante esto, las autoridades de Chacao pidieron a los vecinos de la zona tomar precauciones. Asimismo, instaron a los conductores a planificar sus rutas alternas con tiempo, con el fin de evitar contratiempos.

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MÁS DE 130 MIL ESPAÑOLES PUEDEN VOTAR EN VENEZUELA

Más de 130.000 españoles residentes en Venezuela inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre en los consulados desde este sábado hasta el jueves próximo.

Todos los electores que consten en el registro CERA (más de 2,7 millones en todo el mundo) se pueden descargar las papeletas con las candidaturas y votar en urna hasta el 26 de noviembre, o remitir el voto por correo a la oficina consular no más tarde del día 24.

En el caso de que los votantes registrados en el CERA se encuentren en España, pueden pedir el voto por correo, al igual que los residentes allí, en cualquier oficina de Correos y remitirlo hasta el jueves como máximo, después de que las autoridades ampliaran el plazo un día.

Y aquellos que residan temporalmente en el extranjero deberán estar inscritos en la oficina consular como no residentes, solicitar la documentación electoral y remitir igualmente el sufragio a más tardar el día 26.

El censo de los residentes en el extranjero para estos comicios generales, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es de 2.776.645 electores, incluidos todos los nacionalizados al amparo de la conocida como «ley de nietos», aunque solo podrán votar los 901 que pudieron acreditar su condición de descendientes de exiliados políticos españoles.