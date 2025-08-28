Venezuela

Cerraron una importante carretera entre Barinas y Mérida debido a los daños causados por las lluvias

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EN VIDEOS: Intensas lluvias derrumbaron carreteras de Barinas y Mérida, así está la vialidad
Foto: referencial

Los organismos de emergencias cerraron el paso en una importante carretera que comunica los estados Barinas y Mérida, producto de los derrumbes que provocaron las intensas lluvias en la región.

Funcionarios de Protección Civil (PC) atendieron numerosos derrumbes en el municipio Bolívar, en Barinas. De acuerdo a Unión Radio, tuvieron que restringir el tránsito vehicular con la entidad andina para evitar incidentes.

Leer Más

"Está en el basural de la historia": Así respondió el canciller chavista a nuevas declaraciones de Borrell
«Está en el basural de la historia»: Así respondió el canciller chavista a nuevas declaraciones de Borrell
¿Se utilizarán las captahuellas? Esto reveló la Comisión Nacional de Primaria sobre el proceso y la reunión con el CNE
Dólar paralelo retomó la tendencia alcista: Así se cotizó este 10Ene

Por otra parte, Ángel Toro, funcionario de la PC, informó del colapsó una vialidad alterna que se estaba construyendo en la parroquia Caldera. La carretera estaba avanzada en un 70%, pero se desconoce la gravedad de los daños.

A principios de julio, las lluvias generaron derrumbes en las carreteras que conectaban Mérida con Trujillo y Barinas. Las autoridades lograron restablecer las vías de comunicación, pero algunas sufrieron daños nuevamente.

CRECIDAS EN LOS RÍOS

Ante las intensas lluvias, las autoridades activaron una alerta para evitar riesgos por la crecida de ríos en la región. En los municipios Bolívar y Cruz Paredes, se mantiene el seguimiento a la corriente en el río Santo Domingo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) apuntó que la onda tropical 31 pasará este jueves por Barinas y Mérida. Sin embargo, tan solo se esperan lluvias en Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui y Apure.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POR «FALTA DE PRUEBAS HISTÓRICAS» FIESTAS DE LA VIRGEN DEL VALLE NO CELEBRARÁN LOS 500 AÑOS DE SU LLEGADA AL PAÍS

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por INAMEH (@inamehoficial)


Las intensas precipitaciones han generado daños en los estados Amazonas, Bolívar, Monagas, Portuguesa, Mérida, Barinas, Táchira y Trujillo. Mientras dure el periodo de lluvias, las autoridades activaron planes de contingencia.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano, advirtió a finales de abril que este año entre 45 y 50 ondas tropicales impactarán el territorio nacional. La temporada ciclónica durará entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un estremecedor caso sacudió al estado de California (EEUU) tras el arresto de Darin McFarlin, capitán del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (Cal Fire), acusado de asesinar a su novia Marissa Divodi-Lessa, de 29 años, y al hijo de esta, Josiah, de tan solo siete años.  
Horror en EEUU: La espeluznante decisión de un bombero contra su novia e hijo “para no ir a la cárcel”
EEUU
Desde el pasado 7 de mayo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) implementó de forma definitiva el requisito de presentar una identificación compatible con el estándar federal Real ID para todos los pasajeros mayores de 18 años que aborden vuelos domésticos en Estados Unidos. 
Viajar sin Real ID en EEUU: Estos son todos los documentos alternativos permitidos en aeropuertos
EEUU
Panamá anunció que reanudará servicios consulares en Venezuela a partir de esta fecha
Varios