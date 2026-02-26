Venezuela

Cerrarán tramo de la ARC por show pirotécnico del Año Nuevo Chino este 27Feb

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades del estado Carabobo informaron que el viernes será cerrado un ramo de la Autopista Regional del Centro (ARC) para realizar un espectáculo de fuegos artificiales por la celebración del Año Nuevo Chino.

El Instituto de Vialidad del Estado Carabobo (Invialca) reveló detalles sobre el espectáculo en sus redes sociales. Precisó que el cierre se hará entre el Distribuidor Zona Industrial I (Firestone) y el Distribuidor de San Blas.

A partir de las 7:30 de la noche, el cierre afectará la circulación del tránsito por la autopista desde el kilómetro 158 al 160. Asimismo, las autoridades precisaron que se trata de una medida preventiva para evitar accidentes y disfrutar del espectáculo.

«Este cierre tendrá una duración aproximada de 12 minutos para disfrutar del espectáculo pirotécnico que será desplegado desde la Terraza del CC Metrópolis», indicó Invialca.

RECOMIENDAN EVITAR LA AUTOPISTA

De igual forma, el Instituto de Vialidad subrayó que la medida se debe a la celebración del Año Nuevo chino. En ese sentido, exhortaron a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas y evitar la autopista en el horario mencionado.

«Recomendamos tomar las precauciones del caso y hacer uso de vías alternas para evitar molestias durante el desarrollo de esta actividad», acotó Invialca.

El Año Nuevo Chino 2026 comenzó el pasado 17 de febrero y comprenderá 15 días de celebraciones. La tradición indica que se realizan espectáculos de fuegos artificiales, reuniones familiares y desfiles de dragones.

El espectáculo en la autopista no es la única celebración del Año Nuevo que se ha llevado a cabo en el país. Por ejemplo, el pasado 18 de febrero, se realizó una actividad cultural en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la plaza de La Juventud.

