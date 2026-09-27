Cerrarán el túnel La Planicie I desde este 27Sep por trabajos de mantenimiento: Sepa hasta qué fecha

El Ministerio para el Transporte comunicó el sábado que ejecutará el cierre completo del túnel La Planicie I, ubicado en la Autopista Norte – Sur de Caracas, una medida que obedece al desarrollo de labores de acondicionamiento y saneamiento de la estructura.

A través de un comunicado subido en su cuenta oficial de Instagram, el organismo gubernamental detalló que las limitaciones al tránsito iniciarán la noche de este domingo 27 y se extenderán hasta el martes 29 de septiembre. Las restricciones aplicarán estrictamente en el rango de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Ante el bloqueo temporal de la vía, el ministerio instó a los choferes y usuarios que frecuentan el túnel La Planicie I a planificar sus rutas con anticipación mientras duren los trabajos nocturnos.

Las tareas previstas en la arteria vial forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral de túneles promovido por el Ministerio para el Transporte. La ejecución de las obras estará a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), con la meta de resguardar la seguridad y el despliegue vehicular de la ciudadanía, según la cartera.

#Atención | Motivado a labores enmarcadas en el Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles, se procederá al cierre total de los accesos al Túnel La Planicie I, en la Autopista Norte – Sur en Caracas, desde el 27 al #29Sep en horario comprendido de 9 p.m. a 5 a.m. pic.twitter.com/CS5TU2aAlB — Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporteve) September 27, 2026

Cabe mencionar que esta semana también se anunció el cierre total de un tramo de la Avenida Boyacá, conocida como Cota Mil, por motivo de labores de rehabilitación de la carpeta asfáltica.

En ese sentido, se destacó que el tramo que ya se cerró es desde el Distribuidor Baralt hasta el Distribuidor San Bernardino en sentido este.

La medida se aplicó desde el pasado miércoles, 23 de septiembre y se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2026, en horario comprendido de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

«Los invitamos a tomar sus previsiones durante el desarrollo de estas actividades, ejecutadas por la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ente adscrito al Ministerio para el Transporte, en aras de garantizar la movilidad fluida y segura de todas y todos», señaló el organismo.