Cerca del 90% de viviendas cercanas a La Carlota resultaron afectadas tras ataques de EEUU, según Gustavo Duque

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, realizó un recorrido por las zonas residenciales más afectadas por los ataques de Estados Unidos, donde se comprometió a ayudar a los vecinos con la reparación de las ventanas rotas y otros daños materiales

«Estamos en San José de La Floresta y ya estuvimos en La Floresta, justamente esto queda al frente de la base aérea de La Carlota, estamos con nuestras dirigentes vecinales valiosas que tanto nos han ayudado en todas las etapas de nuestra gestión y en este momento venimos nosotros a ayudarlos a ellos», dijo Duque en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Luego de los sucesos que ocurrieron el 3 de enero, probablemente el 90% de estas viviendas resultaron afectadas en sus vidrios. Las ventanas se rompieron. Este sector está justamente al lado de la autopista, y al frente de La Carlota es por ello que estamos con el equipo de obras públicas, desarrollo social, atención al ciudadano, toda la alcaldía haciendo un recorrido», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Duque (@gustavoduquesaez)



Para finalizar, ratificó su compromiso con todos los vecinos del sector.

«A partir de este momento estamos haciendo un inventario de las ventanas dañadas y junto a nuestro equipo vamos a empezar desde mañana a reparar ventanas dañadas, los marcos de las puertas que se hayan dañado, los marcos de las ventanas y a estar junto a nuestros vecinos», concluyó.