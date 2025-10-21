Centro comercial en La Candelaria rechazó «actos de acoso» contra una mujer tras video viral, esto aclararon

Galerías Ávila rechazó cualquier acto de acoso o violencia tras viralizarse un video en redes sociales de un hecho ocurrido a las afueras del centro comercial ubicado en La Candelaria.

«En Galerías Ávila rechazamos de forma categórica actos de acoso o violencia contra la mujer o cualquier ciudadano», indicó en un comunicado.

En ese sentido, aclaró que el incidente sucedió afuera del centro comercial, en plena vía pública.

«Las personas que allí aparecen no son empleados ni prestan servicios para nuestro centro comercial», apuntó la empresa.

Asimismo, acotó que, por el contrario, han apoyado a la Alcaldía e instituciones policiales del municipio para mantener el orden en las zonas adyacentes.

«Invitamos a nuestros visitantes y comunidad a reportar cualquier incidente por los canales oficiales del centro comercial y a evitar contratar servicios informales en la vía pública. Galerías Ávila es y seguirá siendo un espacio seguro para todos», sentenció.

EL VIDEO VIRAL EN GALERÍAS ÁVILA

A través del video viral, una mujer denunció que un hombre, quien al parecer cuida motos en el lugar, se «le pega» a las personas cuando van caminando por la zona y le «recuesta» sus partes íntimas.

La mujer sostuvo que al salir del lugar el hombre se quitó el chaleco para que no lo reconocieran y caminaba por la zona con un bolso.