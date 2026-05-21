Cayó en La Guaira una mujer con notificación roja de Interpol, por esto la buscaban en Europa

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura en La Guaira de una mujer venezolana, identificada como Jeamcieliz Frontado, quien tenía una notificación roja de Interpol por presuntos delitos cometidos en Francia.

La Dirección de Investigaciones de Policía Internacional (Interpol) de Venezuela informó en Instagram sobre la captura de Frontado. Precisó que el procedimiento se llevó a cabo en el sector Atanasio Girardot, parroquia Carlos Soublette, en el municipio Vargas.

Funcionarios de este organismo, que actúa como Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, se encargaron del procedimiento. Frontado contaba con una notificación roja emitida por Francia por «delitos relacionados con tráfico ilícito de estupefacientes».

«Se encontraba requerida por hechos relacionados con el traslado y comercialización de sustancias estupefacientes, en los cuales habría utilizado métodos de ocultamiento para el transporte de droga con fines ilícitos», detalló el reporte policial.

BÚSQUEDA DE FRONTADO

Investigadores franceses determinaron que Frontado se vio involucrada en el traslado de drogas hacia territorio europeo. Una vez encontraron suficientes evidencia, emitieron una orden de captura internacional.

Detectives de la Dirección de Investigación pusieron en marcha las pesquisas para dar con el paradero de Frontado. Gracias al «seguimiento operativo y análisis de información», descubrieron que la sospechosa estaba en territorio venezolano.

Una vez las autoridades determinaron su ubicación, Frontado fue detenida y el caso quedó en manos de la justicia nacional. Cabe destacar que, al ser venezolana, no puede ser extraditada hacia Francia y tendría que cumplir su condena en el país.