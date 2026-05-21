Lester Toledo regresó al país tras 10 años en el exilio: «Voy en búsqueda de justicia»

El dirigente de Voluntad Popular (VP) Lester Toledo regresó este jueves a Venezuela tras 10 años en el exilio.

Al arribar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el opositor pasó los controles migratorios sin inconveniente y fue recibido por Freddy Superlano, con quien se dio un fuerte abrazo.

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LAS PALABRAS DE LESTER TOLEDO

Antes de subirse al avión en Miami, Lester Toledo había indicado que regresaba a Venezuela «en búsqueda de justicia».

«Esa justicia que nos ha sido negada, no a mí solamente, sino a cientos de miles de venezolanos durante estos largos años», señaló en un video publicado en sus redes.

Destacó que enfrentará a los jueces y las acusaciones en su contra. «Me han acusado de gran cantidad de barbaridades y como muchos venezolanos, nunca tuve derecho a la defensa», dijo.

«Si es verdad que hay un momento de reconciliación política y se quiere fomentar un reencuentro entre los venezolanos, comencemos por la justicia. No puede haber democracia con presos políticos», sentenció.

!HOY REGRESO A VENEZUELA!🇻🇪 Estoy convencido de que con una justicia imparcial, oportuna y sin discriminación, podemos empezar a construir un mejor futuro para nuestro país. #Justicia pic.twitter.com/nAE7ntdOLn — Lester Toledo (@LesterToledo) May 21, 2026

El dirigente opositor indicó que intentó acogerse a la Ley de Amnistía, sin embargo, tras más de 60 días los jueces se negaron a darle respuesta.

«Por eso voy a Venezuela. Cuando llegue voy directo al Palacio de Justicia y enfrentar al juez con todo respeto y desmentir todas las calumnias que fui víctima. No voy buscando guerra, no voy buscando fomentar violencia, voy a buscar justicia», dijo.

Horas más tarde, el opositor arribó a Maiquetía en un vuelo de American Airlines

AHORA: Aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía el avión de American Airlines en el que llega a Venezuela el dirigente @LesterToledo procedente de Miami. #21May pic.twitter.com/l79lQX8T5V — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 21, 2026

Toledo se fue del país en noviembre de 2016, luego que su vivienda fue allanada sin orden judicial. Y se emitió una orden de aprehensión en su contra, por supuesto financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

Además, fue acusado de planes de desestabilización, atentados contra intereses nacionales. Así como desvío de fondos de ayuda humanitaria y, organizar un supuesto hackeo al sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).