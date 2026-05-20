Caso Yulixa Toloza: Detenidos en Portuguesa los propietarios de la clínica donde presumen fue ‘asesinada’

Las autoridades policiales capturaron en el estado Portuguesa a los presuntos dueños de la clínica vinculada al caso de Yulixa Toloza, mujer que desapareció tras someterse a una cirugía plástica en Bogotá, Colombia, y que se presume fue asesinada.

Toloza fue la semana pasada a una clínica ilegal en la capital colombiana, pero su estado agravó tras la intervención. Luego ser sacada inconsciente del lugar, su cuerpo fue hallado en el municipio de Apulo (Cundinamarca), a unos 100 kilómetros de Bogotá.

Mientras que las autoridades intentaban localizar a los responsables por la muerte de Toloza, funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa capturaron a dos venezolanos solicitados por este caso.

Se trata de Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30. De acuerdo al medio regional Portuguesa al Día, son los propietarios del centro estético en que Toloza habría perdido la vida.

CARGOS CONTRA LOS DETENIDOS

La justicia colombiana solicitó a ambos detenidos por los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Torres y Delgado resultaron capturados en la parroquia Quebrada de la Virgen, en el municipio Guanare, de donde son oriundos. La pareja estaba regresando a Venezuela junto a sus dos hijos menores de edad y la madre de la detenida.

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Ambos permanecen detenidos en los calabozos de la policía regional y la Fiscalía Primera del Ministerio Público de Portuguesa está encargada del caso. Se espera que luego se avance con los procesos judiciales con la justicia colombiana.

El caso de Yulixa Toloza ha generado gran conmoción en la sociedad colombiana. Mientras que se buscan esclarecer oficialmente las circunstancias en las que murió, las autoridades investigan el siniestro como un asesinato.