Conmoción en Colombia: Hallan cuerpo de Yulixa Toloza en una carretera tras ‘desaparecer’ al someterse a cirugía estética

Las autoridades colombianas confirmaron este martes, 19 de mayo, el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un centro ilegal de Bogotá (Colombia), en un caso que ya es investigado como asesinato.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue quien confirmó el asesinato de la mujer en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Precisó, que el cuerpo, fue hallado en el municipio de Apulo (Cundinamarca), a unos 100 kilómetros de la capital, en la carretera hacia Tocaima.

«Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza (…) A esto tenemos que llamarlo por su nombre, a Yuliza la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato», afirmó Galán en un video publicado en dicha plataforma.

Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

Por su parte, la Fiscalía colombiana informó que, como resultado de una investigación coordinada con la Policía Metropolitana de Bogotá, fue hallado en el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro), un cuerpo «que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida».

Unidades de policía judicial realizaron la inspección técnica del cadáver antes de su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los análisis forenses para confirmar plenamente la identidad y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Asimismo, se señaló que las autoridades correspondientes mantienen abierta la investigación para ubicar a los responsables.

#ATENCIÓN🚨| Revelan video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética en donde le fue realizado el procedimiento. Desde ese momento, se desconoce su paradero⬇️ pic.twitter.com/hu1oV2130s — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 16, 2026

CASO DE TOLOZA – VENEZOLANOS IMPLICADOS

El caso generó indignación en Colombia incluso internacional desde que se conoció que Toloza había acudido a un establecimiento estético presuntamente ilegal, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser.

Familiares y allegados denunciaron que la mujer presentó complicaciones graves tras el procedimiento, como dificultad respiratoria y desorientación, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Un testigo aseguró, además, haber visto a dos hombres —que luego se precisó son de nacionalidad venezolana— sacarla inconsciente del lugar. También subirla a un vehículo, que luego fue hallado en Cúcuta.

Los hombres fueron detenidos en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. En el sitio, las autoridades hallaron dicho vehículo en el que trasladaron a la víctima el pasado 13 de mayo desde el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.

Uno de los capturados responde al nombre de Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético investigado.

El segundo detenido quedó identificado como Kelvis Sequera Delgado, también venezolano, reseñó el medio colombiano El Tiempo.

Los dos privados de libertad habían llegado a la zona donde estaba oculto el vehículo con la intensión de desaparecerlo. No obstante, las autoridades ya lo estaban vigilando, luego de rastrearlo a través de servicios de inteligencia.

Los dos venezolanos fueron señalados de ocultamiento y destrucción de pruebas. Sin embargo, un juez ordenó liberarlos al considerar que los arrestos no cumplieron los requisitos legales. Aunque, la investigación por desaparición forzada y otros posibles delitos continúa abierta.