Caso viral: Iniciaron investigación para capturar a responsables del brutal maltrato a oso malero en Anzoátegui

El Ministerio para el Ecosocialismo inició una investigación para capturar a los responsables del maltrato contra un oso melero, también conocido como tamandua en Barcelona, estado Anzoátegui.

El organismo realizó el anuncio luego de que en redes sociales se hiciera viral un video que mostraba el ataque por parte de un grupo de motorizados que transitaban por la avenida Costanera en contra de un oso de aproximadamente dos años de edad.

Al lugar de los hechos acudieron comisiones de la GNB, Cicpc, Policía de Simón Bolívar y la Fiscalía 21 en Defensa Ambiental.

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«Las autoridades realizan pesquisas en las comunidades adyacentes para dar con los involucrados», indicó el organismo.

En este sentido, destacaron la importancia de denunciar para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo. «Si tienes información sobre los responsables, denuncia de forma totalmente anónima a través de la mensajería directa de @ecosocialismoanzoategui_ve. Tu identidad estará completamente protegida».

«No seas cómplice del maltrato animal. Unámonos para proteger a nuestra fauna silvestre», agregó.

Aunque las autoridades encontraron huellas, presumiblemente del oso, en las cercanías del lugar donde ocurrió el hecho, no pudieron dar con su paradero por lo que desconocen en qué estado se encontraría.