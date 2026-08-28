¿De qué murió Dolly Parton? Revelaron la causa de muerte de la legendaria estrella del country

Representantes de la legendaria cantante Dolly Parton confirmaron que murió tras perder una breve pero intensa batalla contra el cáncer a los 80 años.

«Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar», dijeron a People. No obstante, no precisaron que tipo de cáncer padecía.

«Por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas impulsó su legado. Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos», concluyó el comunicado.

El medio TMZ había informado previamente que Parton había sido hospitalizada la madrugada del viernes por problemas renales y autoinmunitarios en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville, donde falleció cuatro días después.

El mismo día de su ingreso, Parton se comunicó con sus seguidores. «Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba a mi esposo Carl. Saben, esta no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. A principios de los 80, estuve deprimida durante varios meses por problemas ginecológicos, y también tenía problemas con mi peso en ese entonces, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud», dijo

«Pero creo que, como vivimos en un mundo 24/7 con redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años. Solía ​​bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad», añadió.