Caso Linda Loaiza: Habrían emitido orden de aprehensión contra Luis Carrera Almoina, el «monstruo de Los Palos Grandes»

Un tribunal de Caracas ordenó la detención de Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como el «monstruo de Los Palos Grandes», por el delito de violación en el caso de Linda Loaiza López.

La orden se emitió el pasado 9 de julio por el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y fue difundida por la periodista Maryorin Méndez en la red social X.

Según el documento, una vez ejecutada la detención, Carrera Almoina deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público (MP). También el tribunal tendrá que ser notificado dentro de las 48 horas siguientes. Pese a la orden, Méndez indicó que la medida todavía no habría sido ejecutada.

«A pesar de que saben exactamente dónde vive, no han buscado a quien secuestró, mutiló y violó a Linda Loaiza López», señaló la periodista.

La decisión judicial se produce tras años de exigencias para reabrir la investigación por la violencia sexual sufrida por Loaiza. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el Estado venezolano incurrió en múltiples violaciones por la manera en que fueron investigados y procesados los hechos, y ordenó continuar de forma efectiva el proceso penal para determinar y, de ser el caso, sancionar a los responsables.

AUDIENCIA DIFERIDA

En tanto, la justicia venezolana aplazó este martes, 11 de agosto, la audiencia que debía revisar las apelaciones contra la absolución por violación. Todo en el marco de un proceso que acumula más de 25 años sin resolverse.

«Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia». Así lo expresó Loaiza por medio de su cuenta de la red social X.

Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia.#LindaLoaiza #11Agos pic.twitter.com/QLnR8j0jyx — Linda Loaiza López Soto (@lindaloaiza24) August 11, 2026

La audiencia, prevista ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, buscaba reactivar el cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictada en diciembre de 2016.

Mediante el fallo número 1992, el máximo tribunal había ordenado que una sala distinta de la Corte de Apelaciones revisara nuevamente los recursos presentados por el Ministerio Público (MP) y por la propia Loaiza. En concreto, contra la absolución de Carrera Almoina por el delito de violación, orden que permanece sin ejecutarse casi una década después.

UN CASO QUE DATA DE 2001

El caso se remonta al 27 de marzo de 2001, cuando Loaiza, entonces estudiante de veterinaria de 18 años, terminó secuestrada en Caracas por Carrera Almoina. Este la mantuvo hasta 114 días en cautiverio, período en el que denunció haber sufrido torturas, mutilaciones y esclavitud sexual.

Aunque lo condenaron en 2006 a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, los tribunales lo absolvieron del delito de violación. Se trató de una decisión que motivó a Loaiza a llevar su caso ante la Corte IDH, la cual declaró en 2018 la responsabilidad internacional del Estado venezolano por fallas en las garantías judiciales, integridad personal y protección frente a la violencia de género.

El agresor quedó en libertad en 2008, mientras las apelaciones contra la absolución permanecieron pendientes.

Más de dos décadas después de los hechos, el expediente permanece abierto y las apelaciones contra la absolución de Carrera Almoina siguen sin ser revisadas.

«El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia». Así lo afirmó Loaiza, en un caso que se mantiene como referencia regional sobre violencia de género. De esta manera, se continúa a la espera de que el Estado venezolano cumpla lo ordenado tanto por el TSJ como por la Corte IDH.