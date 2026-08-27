Caso Linda Loaiza: Detenido Luis Carrera Almoina, ‘el monstruo de Los Palos Grandes’ tras 25 años de espera

El Tribunal 45 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privación de libertad contra Luis Antonio Carrera Almoina, señalado como el «monstruo de Los Palos Grandes» y acusado por el delito de violación en el caso de Linda Loaiza López.

La decisión se dio a conocer luego de que el acusado se presentara este martes, 25 de agosto, ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas para ponerse a derecho, de acuerdo con la orden de aprehensión N° 021-26 dictada por el Tribunal 45 de Control de Caracas.

Se precisó que el hombre quedó recluido en Rodeo II. Mientras que, para este viernes, fue fijada la audiencia en la Corte de Apelaciones que revisará el delito de violación.

Asimismo se instó al Ministerio Público (MP) a evaluar la petición sobre el delito de tortura conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Soto vs. Venezuela.

PETICIÓN DE LOAIZA

Antes de la audiencia de presentación de cargos, Linda Loaiza había pedido públicamente que no se le otorgara ningún beneficio procesal al acusado, alegando peligro de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan.

El caso se remonta al 27 de marzo de 2001, cuando Loaiza, entonces estudiante de veterinaria de 18 años, fue secuestrada en Caracas por Carrera Almoina, quien la mantuvo cautiva durante 114 días, período en el que denunció haber sufrido torturas, mutilaciones y esclavitud sexual.

A Loaiza la rescataron el 19 de julio de 2001 en Los Palos Grandes. Desde entonces, enfrentó las consecuencias de la violencia y emprendió una prolongada búsqueda de justicia por los hechos denunciados.

NO LO HABÍAN PROCESADO POR VIOLACIÓN

Aunque en 2006 el agresor fue condenado a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, los tribunales lo absolvieron del delito de violación.

Esa decisión llevó a Loaiza a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha instancia determinó en 2018 la responsabilidad internacional del Estado venezolano. En concreto por fallas en las garantías judiciales, integridad personal y protección frente a la violencia de género.

Carrera Almoina había quedado en libertad en 2008, mientras las apelaciones contra su absolución por el delito de violación permanecían sin resolver.

Más de dos décadas después de los hechos, el expediente seguía abierto. Ese vacío procesal se mantuvo intacto hasta la orden de aprehensión ejecutada este 25 de agosto.