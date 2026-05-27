Caso Baduel: Revelan nombres de los militares ‘liberados’ tras casi 10 años encarcelados

Los ocho militar vinculados en el llamado ‘Caso Baduel’ o ‘Caso Paracaidistas’ fueron «liberados» en la tarde de este martes, tras pasar casi una década encarcelados, informó Andreína Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Versiones extraoficiales indicaban que siete sargentos y un general retirado serían liberados este martes. Unas horas después, Baduel explicó a Caraota Digital que «hoy fueron las conclusiones» del juicio y «les otorgaron la libertad».

«Por lo que me comentan algunos familiares de ellos, que estaban en todo ese trámite, pero ya el tribunal emitió las boletas de excarcelación y la medida menos gravosa», indicó Baduel. Se espera más información en las próximas horas.

Los militares liberados son Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, además del general retirado Ramón Lozada Saavedra.

«Celebramos, saludamos y agradecemos a Dios que se puedan reencontrar, retomar sus vidas y poder recuperarse», indicó Baduel, que también denunció que el generado Lozada «está en un estado muy crítico de salud».

El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, también confirmó que los siete militares fueron liberados esta noche. Sin embargo, lamentó que recibieron una «condena injusta» de ocho años en prisión y se declaró la pena cumplida.

#AHORA | A las 8:33 p.m. de este #26May salieron del Palacio de Justicia los siete militares detenidos por el denominado ‘caso Baduel’, tras casi 10 años privados de libertad Video: @GabyGabyGG pic.twitter.com/TvT7bdIusf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 27, 2026



Videos grabados a las afueras del Palacio de Justicia captaron el momento en que los militares salieron en libertad. Varios de ellos se abrazaron con sus seres queridos, quienes estaban notablemente emocionados.

CASO DE LOS MILITARES

Los militares fueron detenidos el 18 de enero de 2017 por una supuesta conspiración de golpe de Estado. También fue capturado el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, quien murió en prisión en octubre de 2021.

El grupo de sargentos estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas de Maracay, estado Aragua. Fueron detenidos tras ser llamados a declarar en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

De acuerdo a denuncias, durante su reclusión sufrieron brutales torturas y aislamiento. Aunque pasaron más de nueve años tras las rejas, no recibieron una condena hasta este martes.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la liberación de los detenidos por el ‘Caso Baduel’. Aunque reportes extraoficiales indican que recibieron libertad plena, ninguno de los militares ha hablado públicamente hasta el momento.

NO HAN LIBERADO A JOSNARS BADUEL

Por otra parte, la activista denunció que su hermano, el preso político Josnars Adolfo Baduel, permanece privado de libertad. El opositor fue detenido en mayo de 2020 y sentenciado a 30 años en prisión por traición a la patria y terrorismo.

«Sigue injustamente preso, continúa en condiciones inhumanas en el centro de tortura Rodeo I y que es uno de los presos políticos que están en condiciones críticas de salud, que si no reciben atención oportuna pueden morir en prisión», indicó la activista.

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Baduel fue detenido en el marco de la Operación Gedeón y su juicio duró más de cuatro años. Según su hermana, ha sufrido brutales maltratos y tratos crueles durante su reclusión, requiriendo de varias cirugías.

Aunque cientos de presos políticos han sido liberadas en los últimos meses, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón estima que todavía hay más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos.