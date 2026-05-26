Padre de José Sánchez se convierte en el sexto familiar de un preso político en fallecer durante los últimos meses

Sebastián Sánchez, padre del preso político y sargento de la Guardia Nacional Bolivariana José Sánchez Chacón, falleció este lunes en horas de la noche.

Edward Ocariz, defensor de derechos humanos y expreso político, confirmó a Caraota Digital que murió de cáncer.

«Tenía cinco días agonizando. Anoche a las 10:00 pm falleció, ya que tenía metástasis. Aunque había sido operado, ya no había nada que hacer», indicó.

Asimismo, expresó que ante la grave condición médica de su padre solicitaron a las autoridades venezolanas que José Sánchez Chacón fuera excarcelado. Actualmente se encuentra en Ramo Verde.

«Se había solicitado que por la enfermedad del padre le dieran su medida de excarcelación así sea casa por cárcel para que pasara los últimos tiempos con su padre, pero no fue escuchada la petición», comentó.

Destacó que el dictamen se apeló, pero «desde entonces su situación se encuentra en total vacío, en un limbo absoluto. No se le ha asignado ningún tribunal al respecto desde que apeló, entonces no procede su caso».

En ese sentido, sostuvo que la petición que hacen los familiares es que se asigne un tribunal para que pueda revisar la apelación y que haya una sentencia.

«El tribunal militar no ha querido tomar en consideración este caso en absoluto y no ha dado información», dijo.

José Sánchez Chacón fue sentenciado a seis años de prisión por denunciar mediante un audio enviado por WhatsApp las malas condiciones de unidades militares. Esto tras un accidente en el que murieron tres efectivos de la GNB debido a una falla mecánica del vehículo en el que se trasladaban. Por lo que el funcionario fue acusado de ultraje a la Fuerza Armada y desobediencia.

Con esta muerte subió a seis el número de padres de presos políticos que han fallecido en los últimos meses.