Casi 2.000 personas han muerto por accidentes en moto este año: AN creará comisión para evaluar la situación

Casi 2.000 personas han muerto en Venezuela en accidentes de moto en lo que va de 2026, según cifras manejadas por el diputado Rubén Limas. Ante este escenario, la Asamblea Nacional ordenó abrir una comisión para evaluar la situación.

Limas, vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, concedió una entrevista al programa A Tiempo, de Unión Radio. Según las cifras del diputado, 1.994 personas han muerto en este tipo de accidentes.

«Se ha convertido en la primera causa de mortalidad en el país, superando a los suicidios y superando al cáncer», alertó Limas. Por tanto, el diputado informó que la Asamblea Nacional busca tomar medidas al respecto.

Desde el Parlamento se instaló una comisión interinstitucional para abordar los accidentes de motos. Limas dejó claro que el objetivo es crear un plan estratégico que permita reducir significativamente estos siniestros.

Además de la Asamblea Nacional, participarán en la comisión los ministerios de Salud, Transporte, Educación y Comunicaciones, además de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los bomberos.

SEGURO PARA ACCIDENTES

Una de las propuestas de Limas radica en la obligatoriedad de contar con un seguro para accidentes personales a la hora de compra una moto. También pidió instalar unidades de trauma shock y hospitales especializados.

Limas indicó que las condiciones hospitalarias pueden determinar «hasta un 50% la vida» en los lesionados en este tipo de accidentes. A esto se suma la necesidad de mejora la atención prehospitalaria en el país.

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Finalmente, la comisión también consideró necesario revisar la normativa vigente. Aunque en la actualidad las multas se ubican en 10 unidades tributarias, Limas planteó aumentarla a una cifra entre las 50 y 80 unidades.