Casa colapsada, deslizamientos de tierra y árboles caídos: Lluvias causaron caos en Caracas la noche de este 17Ago

Durante la noche de este lunes se registraron fuertes lluvias en Caracas debido al paso de la onda tropical número 38 que dejó afectaciones en nueve parroquias de la ciudad capital.

Parte de una vivienda colapsó en la parroquia Antímano, específicamente en Carapita, calle Santa Ana. Afortunadamente no hay lesiones ni pérdidas humanas que lamentar.

Al lugar acudieron los Bomberos de Caracas quienes realizaron la evacuación de las personas que se encontraban en las viviendas, evitando cualquier tipo de riesgo en la zona.

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Asimismo, el comandante de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios reportó un deslizamiento de tierra en Las Mayas, específicamente en la parroquia Coche.

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Ante esta situación de las lluvias la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, hizo un llamado a la calma y a tomar las medidas de prevención necesarias.

«Se están registrando lluvias intensas, chubascos y descargas eléctricas por lo que recomendamos evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse resguardado y estar atento a las informaciones oficiales», indicó.

Asimismo, ofreció un balance sobre algunas de las nueve parroquias afectadas en Caracas. «En la parroquia Sucre, en el sector El Nazareno; y en El Amparo, en la parroquia El Paraíso, específicamente en la calle Sanabria, se produjo la caída de un árbol de gran tamaño. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar. Ya se encuentran en el lugar las corporaciones de servicios realizando las labores correspondientes».

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«En el kilómetro 4 de El Junquito se registra saturación de un talud, lo que provocó el desprendimiento de rocas de gran tamaño, por esta razón hacemos un llamado a quienes transitan por esta zona a extremar precauciones», precisó.

«También en el kilómetro 2 de El Junquito la quebrada Anaconda ha arrastrado una importante cantidad de sedimento a la avenida principal y ha registrado un considerable aumento en su caudal. Pedimos a los conductores y peatones tomar todas las precauciones al transitar por este sector y evitar acercarse a la quebrada. Nuestros equipos ya se encuentran desplegados en el lugar», añadió.

Para finalizar, hizo un llamado a los ciudadanos a usar las líneas de emergencia ante cualquier contingencia. «Lo más importante en este momento es la prevención. Mantengamos la calma, cuidémonos. Desde el puesto de comando 0800-Caracas estaremos atentos para atender cualquier situación que se presente en la ciudad».