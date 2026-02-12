Carnaval 2026: Así está la ocupación hotelera en Nueva Esparta, las expectativas ‘son altas’

La presidenta de la Cámara de Comercio del estado Nueva Esparta, Raquel Uribe, aseguró este miércoles que hay buenas expectativas en la entidad de cara a Carnaval, cuando esperan la llegada de miles de turistas,

Uribe sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. La gremialista aseguró que en Nueva Esparta «tenemos todo» para presentar un gran servicio a los visitantes en los próximos días.

«Estamos esperando la visita de 13.000 personas, también supera el número de las personas que vinieran en Carnaval del año pasado», detalló Uribe, quien precisó que, para este 11 de febrero, hay un 60% de ocupación hotelera.

Uribe precisó que esperan que miles de turistas lleguen a Margarita por el Aeropuerto Santiago Mariño. A esto se sumarán los «visitantes que llegan por vía marítima con nuestros ferris en el puerto de Punta de Piedras».

URIBE DESTACA «VUELOS ESPECIALES»

La gremialista afirmó que la demanda hacia Nueva Esparta ha sido tal que las aerolíneas optaron por «sacar vuelos especiales». Las rutas regulares, según Uribe, están reservadas en su totalidad.

Uribe también afirmó que el estado tiene seguridad y servicios públicos estables. «Tenemos absoluto suministro de combustible, tanto diésel como la gasolina y las plantas eléctricas, es decir, estamos preparados desde el punto de infraestructura y realista», agregó.

Por otra parte, Uribe reveló que la Cámara de Comercio y otros gremios buscan crear un plan estratégico para Nueva Esparta. Así pues, esperan impulsar el desarrollo comercial y económico de la entidad.