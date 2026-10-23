Liberaron a las siete personas detenidas en marcha opositora de este 22-Oct, equipos de sonido quedaron retenidos

(EFE).- La policía venezolana liberó a siete personas retenidas el jueves en Caracas después de que trabajaran en la marcha convocada por la premio Nobel de la paz 2025, María Corina Machado, pero les decomisó sus equipos de sonido, informó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), el partido que encabeza la líder opositora.

Las personas fueron liberadas junto a sus vehículos, pero «fueron despojadas de los equipos utilizados durante la actividad», dijo en X el comité, cerca de la medianoche del jueves.

«Prestar un servicio y cumplir con su trabajo no es un delito. Seguiremos denunciando esta situación, hasta que sus pertenencias sean devueltas y nadie más sea secuestrado por hacer su trabajo y expresarse libremente», añadió.

Tras culminar la marcha opositora convocada por Machado para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela, el comité informó de que siete personas que trabajaron en la marcha fueron detenidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que tres vehículos les habían sido confiscados.

🚨 #Actualización 11:55 pm | Personas que habrían sido arbitrariamente detenidas al culminar la manifestación pacífica de este #22Oct, fueron posteriormente liberadas, junto a los vehículos. ‼️Sin embargo, fueron despojadas de los equipos utilizados durante la actividad. Prestar un servicio y cumplir con su trabajo no es un delito. Seguiremos denunciando esta situación, hasta que sus pertenencias sean devueltas y nadie más sea secuestrado por hacer su trabajo y expresarse libremente. — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 23, 2026

VV criticó que esto ocurriera mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunía con la jefa negociadora de la oposición en el diálogo, Dinorah Figuera. Y un día después de los acuerdos alcanzados en estas conversaciones sobre garantías democráticas en el país.

LA DETENCIÓN EN MARCHA OPOSITORA

La retención o detención de personas que prestan servicios en marchas opositoras fue frecuente en 2024. Machado y activistas de la oposición denunciaron varios impedimentos en contra de la campaña electoral de Edmundo González Urrutia.

En julio de ese año, cuerpos de seguridad detuvieron a seis personas a los que se les contrató como operarios, de transporte y sonido. Esto para el penúltimo acto de campaña González Urrutia, previsto en el estado Zulia.

Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027. Además, lograr una transición democrática con Machado en la Presidencia.

La oposición liderada por Machado y González Urrutia ha retomado las protestas masivas tras la captura de Nicolás Maduro.

EFE